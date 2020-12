Qui Fortitudo Agrigento, il presidente Moncada: "Per noi è l'anno zero, vogliamo crescere sempre di più"

Dopo oltre 25anni di gestione dell'ormai ex presidente della Fortitudo Agrigento, Salvatore Moncada, oggi a fare i consueti auguri di Natale, è il figlio. Gabriele Moncada, da circa sei mesi, è il nuovo patron della Fortitudo Agrigento. La "nuova gestione" vede alla guida il giovane imprenditore agrigentino, supportato dal direttore sportivo, Cristian Mayer. Oggi, dunque. Moncada ha scritto una lunga lettera dove ringrazia tifosi e sponsor.

La lettera

"Carissimi amici, come tutti gli anni in questo periodo si fanno mille bilanci e si immaginano scenari futuri cavalcando l'onda magica del Natale e del nuovo anno che sta per entrare. Il 2020 verrà ricordato da molti “sportivamente parlando” come l'anno dell'auto retrocessione, mentre per la Fortitudo Agrigento rappresenta l'anno zero, di una nuova vita e di una nuova gestione con l'intento di migliorarsi giorno dopo giorno. La mission della Fortitudo rimane sempre la stessa, ovvero far crescere la nomea di questa squadra, che rappresenta un'intera provincia in giro per tutta l’italia. La Fortitudo Agrigento è quel fiore nel deserto che da speranza ad un’intera città. Ci auguriamo che i palazzetti possano riaprire il prima possibile, perché abbiamo bisogno di tutti voi per continuare a crescere nel miglior modo".