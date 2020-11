Supercoppa Lnp, forfait della Fortitudo Agrigento: i biancazzurri non partiranno

La Fortitudo Agrigento non partirà alla volta di Cento. Luogo dove si svolgeranno le finalissime di Supercoppa Lnp. Una decisione, secondo quanto emerso, che sarebbe stata presa soltanto ieri. La Fortitudo - che aveva nel team un giocatore positivo al Covid 19 - ha scelto di non partire. Secondo quanto divulgato in una nota ufficiale, la squadra non raggiunge il numero minimo per prendere parte ad una competizione ufficiale, ovvero otto giocatori tesserati. Una rinuncia che costa cara ma che, stando ai numeri, sembrerebbe essere più che mai legittima.