La Fortitudo in campo contro la Green basket, Catalani: "Non interrompiamo il nostro percorso di crescita"

Due su due. E' questo lo score in SuperCoppa della Fortitudo Agrigento targata coach Michele Catalani. I biancazzurri, domani, scenderanno in campo ( a porte chiuse) nelle mura amiche del PalaMoncada. A commentare, ad un giorno dal match, il derby di Supercoppa è il coach della Fortitudo Agrigento. "Giochiamo la nostra ultima gara del girone contro Palermo, in una sfida molto interessante, che metterà in palio passaggio del turno. Palermo - dice coach Catalani - ha dimostrato fin qui di essere una formazione solida e già ben affiatata; hanno giocatori di grande atletismo e fisicità, che sfruttano per riempire l’area e tiratori di talento. Noi dovremo essere bravi a continuare nel percorso di crescita che abbiamo intrapreso, passandoci la palla, giocando insieme e tirando con grande fiducia. Mi aspetto di proseguire quanto di buono abbiamo fatto fin qui".

