La Fortitudo Agrigento in campo, coach Catalani: "Sarà una partita molto difficile"

La Fortitudo Agrigento torna in campo. I biancazzurri. Affronteranno Cremona al PalaMoncada, il big match di serie B si giocherà questa sera al PalaMoncada, palla a 2 alle 20 e 30.

"Sarà una partita molto difficile contro una squadra dal roster lungo e di grande qualità - dice Catalani. Cremona è una squadra equilibrata, che gioca una pallacanestro controllata e molto razionale, con un leader offensivo di assoluto livello come Marco Bona che guida un roster di grande impatto fisico e ricco di talento. Noi dovremmo pensare ad aggredire da subito la gara con la giusta attenzione e pensare a noi stessi. L’ultima partita contro Fiorenzuola ci ha visto esprimere un livello di intensità e continuità di gioco che non sarebbe sufficiente per battere Cremona. Dobbiamo essere migliori in questi due aspetti per controllare il ritmo gara ed esprimerci al meglio in fase difensiva”.