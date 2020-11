Il Covid 19 "stravolge" il campionato di serie B, la Fortitudo affronterà Palermo

Il Covid 19 stravolge il campionato di serie B. Una nuova formula, dei sotto gironi ed un inizio di campionato rinviato. I biancazzurri, il prossimo week end, saranno di scena a Palermo.

I quattro gironi di serie B, dunque, sono stati suddivisi in otto sotto gironi da otto squadre ciascuno. La Fortitudo Agrigento è stata inserita nel girone B1: Agrigento, Ragusa, Bernareggio, Bologna, Crema, Palermo, Sangiorgese, Terranova.

La formula

Ogni squadra disputa gare di andata e ritorno con le squadre del proprio sottogirone (14 gare);

Al termine, le squadre incrociano con quelle dell’altro sottogirone indicato dalla stessa lettera (es. A1 con A2) per altre 8 gare di sola andata (4 in casa e 4 in trasferta). Disputate le 22 gare, saranno note le 4 classifiche (gironi A, B, C, D) compilate in base al quoziente vittorie ottenute nella somma delle due fasi;

Le prime otto di ogni girone accedono ai playoff, con abbinamento Girone A-Girone B e Girone C-Girone D, formando 4 tabelloni per 4 promozioni in Serie A2;

Al termine delle 22 gare di stagione regolare, le ultime squadre di ogni girone retrocedono; Le squadre classificate al 9^, 10^ 11^ posto si fermano; Le squadre classificate al 12^, 13^, 14^, 15^ posto accedono ai playout all’interno del proprio girone, per determinare una retrocessione per girone Il totale delle squadre retrocesse sarà di 8 (4 dirette+4 da playout)