Agrigento ha un nuovo "mattatore", Ale Grande si prende la Fortitudo

La Fortitudo Agrigento ha trovato un nuovo “mattatore”, ovvero Alessandro Grande. Il play maker dei biancazzurri, al suo primo anno ad Agrigento, è riuscito a conquistarsi fiducia e pubblico. In un PalaMoncada deserto e silenzioso, ieri, è andato in scena lo spareggio per accedere alle Final Eight di Supercoppa. Agrigento ha battuto Matera sostenuta dalla classe di un play maker tutto carattere e punti buoni. Alessandro Grande ha realizzato 36 punti, una cifra quasi inusuale per un play maker. Alle sue spalle la tenacia di un Paolo Rotondo, centro siracusano, che è tornato a brillare. La Fortitudo Agrigento ha strappato il pass per un posto tra le grandi in SuperCoppa, con un Grande così è lecito sognare.



Moncada Energy Group Agrigento – Bawer Olimpia Matera 108-98 (24-17, 25-22, 17-27, 25-25, 17-7)



Moncada Energy Group Agrigento: Grande 36 (9/16, 2/3), Rotondo 28 (10/16, 0/1), Saccaggi 13 (2/6, 2/6), Veronesi 13 (1/4, 3/6), Chiarastella 9 (4/6, 0/0), Peterson 5 (2/2, 0/0), Costi 2 (1/2, 0/0), Cuffaro 2 (1/1, 0/1), Ragagnin 0 (0/0, 0/1), Indelicato 0 (0/0, 0/0), Mayer 0 (0/0, 0/0). All Catalani, ass Ferlisi, Marchica



Tiri liberi: 27 / 32 – Rimbalzi: 28 7 + 21 (Paolo Rotondo 15) – Assist: 19 (Alessandro Grande 8)



Bawer Olimpia Matera: Ciribeni 24 (8/9, 1/4), Antrops 23 (4/6, 3/8), Brunetti 20 (3/6, 4/7), Hassan 15 (1/2, 3/6), Panzini 7 (2/2, 1/5), Ragusa 5 (1/1, 0/0), Battaglia 4 (1/5, 0/4), Mancini 0 (0/0, 0/1), Spada 0 (0/0, 0/0), De mola 0 (0/0, 0/0). All Origlio



Tiri liberi: 22 / 24 – Rimbalzi: 31 6 + 25 (Luigi Brunetti 10) – Assist: 19 (Leonardo Ciribeni, Pasquale Battaglia 5)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.