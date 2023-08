Febo Gambacorta si impone su oltre 30 atleti e stacca il pass per "Mister Olympia" in Florida

Per la prima volta nella storia un siciliano stacca il pass per Mister Olympia, la più importante manifestazione internazionale di culturismo. Si tratta dell’empedoclino Febo Gambacorta che, negli scorsi giorni, si è imposto su oltre trenta atleti in uno show internazionale tenutosi a Londra.

Gambacorta ha trionfato nella categoria Men’s Physique e parteciperà per la prima volta a Mister Olympia in programma dal 2 al 5 novembre a Orlando, in Florida, all’Orange County Convention Center. La manifestazione si svolge ormai dal 1965 ed è divenuta celebre soprattutto per i sette titoli vinti da Arnold Schwarzenegger, leggendario attore ed ex governatore della California.