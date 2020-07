Calciomercato, l'Akragas non si ferma: accordo con due baby talenti

Accordo con due baby talenti per l'Akragas. La società, del diesse Russello, ha portato a casa due nuovi giovani calciatori. In biancazzurro Giuseppe Cavaleri e Acsante Vladut Ionut, entrambi classe 2003. Prosegue, dunque, senza soste il progetto del ds Ernesto Russello di portare ad Agrigento i migliori giovani del panorama siciliano. Giuseppe Cavaleri è un centrocampista, mentre Acsante Vladut Ionut gioca nel doppio ruolo di attaccante e esterno di centrocampo. Entrambi tornano ad indossare, a distanza di qualche anno, la maglia dell'Akragas. Cavaleri e Vladut Ionut sono stati compagni di squadra nella formazione nazionale "Under 15" biancoazzurra. In particolare, Acsante Vladut Ionut ha indossato le maglie del Siracusa e quella della Cavese nella passata stagione. Gli ennesimi acquisti di giovani talenti dimostrano che l'Akragas guarda al futuro ed è già proiettata verso il proprio domani.

