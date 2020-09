Doppio colpo per l'Akragas, in biancazzurro Coglitore e Giorgio

Continua il mercato di rafforzamento dell'Asd Akragas 2018 per la stagione sportiva 2020-2021. La società della presidente Sonia Giordano rinforza la batteria dei fuoriquota assicurandosi le prestazioni di Michele Coglitore, difensore classe 2001, originario di Palermo, ex settore giovanile del Trapani e di Giulio Giorgio, centrocampista classe 2002, originario di Agrigento, ex di Cosenza e Siracusa. Ha esordito in serie C con la maglia dell’Akragas tre stagioni fa. Entrambi hanno raggiunto l'accordo con il direttore sportivo Ernesto Russello e hanno già svolto il primo allenamento con il gruppo guidato da Francesco Di Gaetano.

