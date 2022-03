Arriva la "Mezza maratona della Concordia", ecco come cambia il traffico in città

Via alla diciottesima edizione della “Mezza Maratona della Concordia", ecco come cambierà il traffico. L'evento sportivo, previsto per domenica 13 marzo interesserà un lungo percorso di gara che va da San Leone alla zona dei Templi e avrà, ovviamente, delle ricadute sulla viabilità. Per questo il Comune ha imposto il divieto di transito dalle 7 in tutte le seguenti vie con alcune specifiche limitazioni:

Viale Emporium, tratto compreso tra il civico 12, all’altezza dell’autorimessa della ditta “Tua", fino alla rotatoria denominata “Pantalena” è imposto ambo i lati il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito a tutti i veicoli.