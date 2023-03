Discobolo, da domani a Sciacca attività di formazione Educamp 2023 di tutta la Sicilia

Comincia domani, venerdì 11 Marzo, presso la struttura dell'associazione Discobolo, la formazione degli istruttori “EDUCAMP CONI” di tutta la Sicilia.

Gli Educamp CONI sono centri sportivi multidisciplinari rivolti a giovani di età compresa tra i 5 ed i 14 anni che, nel periodo estivo, hanno la possibilità di sperimentare diverse attività motorie, pre-sportive e sportive con metodologie e strategie di formazione innovative, adeguate alle diverse fasce d’età.

I giovani sono seguiti dagli Educatori Tecnico-Sportivi, laureati in Scienze Motorie o diplomati ISEF e/o con qualifiche federali specifiche, in relazione alle discipline proposte in ogni singolo camp.

Rappresentano un’occasione unica nella quale i partecipanti hanno l’opportunità di conoscere e praticare tante discipline sportive, avendo così la possibilità di orientarsi e avviarsi allo sport.

L'attività di formazione che comincia domani presso la sede dell'Associazione Sportiva Discobolo coinvolge il professore Giuseppe Battaglia, docente formatore CONI e il responsabile dell'attività didattica giovanile regionale del CONI, professore Antonino Gennaro.

La Discobolo accoglierà con i propri vertici e con la propria squadra di collaboratori, dirigenti, tecnici e partecipanti alle varie attività di formazione.