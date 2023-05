Ginnastica aerobica, Discobolo in cerca di conferme a Porto Sant'Elpidio

La squadra agonistica di ginnastica aerobica dell'associazione sportiva Discobolo va in cerca di conferme nel weekend a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo, con la squadra di giovanissimi che si era qualificata in modo brillante nella precedente fase Interregionale dei Campionati Italiani.

Il team guidato dal tecnico Marinella Riggio è formato dagli atleti Enea Pifferi, Alice Ciaccio e Gaia Allegro.

Si confronteranno con i big dell'aerobica nazionale e avranno modo di fare esperienza ammirando i protagonisti di questa specialità ed anche molti volti visti a Sciacca in occasione del Trofeo città di Sciacca Aerobic Competition, la manifestazione che si svolge ogni anno in estate, giunta alla XIII edizione.