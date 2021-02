Stadio Esseneto ed impianto di illuminazione, l’assessore Ciulla: “Sono un ex dirigente, farò di tutto per lo sport agrigentino”

“So cosa significa giocare in giro per l’Agrigentino. Conosco bene la sensazione di chi deve allenarsi in giro per i campetti della provincia”. A parlare ai microfoni di AgrigentoNotizie è l’assessore allo sport, Costantino Ciulla. Tra le questioni spinose che dovrà affrontare anche il “caso stadio Esseneto” e tutto ciò le conseguenze del caso.

“Stiamo parlando di uno degli impianti più importanti della città, il vero fiore all’occhiello di Agrigento - dice Ciulla - in passato diverse società non hanno potuto affrontare al meglio i campionati professionistici per la mancanza dell’illuminazione. Io non voglio regalare false speranze, tutt’altro. Ma, risolvere questa questione, rientra nei miei obiettivi. Tempi? Non mi sento di dare una scadenza, perché l’emergenza Covid 19 sta ridisegnando le priorità di tutti, anche quelle del Comune di Agrigento. Non vogliamo lasciare indietro nessuno - chiosa Ciulla ad AgrigentoNotizie - ma il progetto è fattibile. Possono esserci le condizioni giuste per risolvere la questione Esseneto. Le società sportive agrigentine troveranno sempre una porta aperta, sarò pronto ad ascoltare tutti. Sono un ex dirigente so cosa vuol dire. Lo sport - dice Ciulla - salva la vita. Stiamo lavorando a dei progetti che possano spronare tutti, anche chi non è in condizione di potere affrontare le spese minime per una iscrizione ad una qualsiasi disciplina sportiva. Abbiamo dei progetti in cantiere per tutti”.

Costantino Ciulla parla anche dei vari campetti di San Leone. “C’è un progetto di qualifica della zona, non lasceremo indietro nessuno. La zona verrà ripresa così come i vari spazi all’aperto. Occorre tempo, ma sono fiducioso”.