Coronavirus, tampone negativo per tutte le pallavoliste dell'Aragona

Sono tutte negative al tampone da Covid 19 le atlete della Pallavolo Aragona. Il responso, dunque, è arrivato dopo il secondo ciclo di controlli. I tamponi sono stati fatti dall’Usca (Unità Speciali di Continuità Assistenziali) di Agrigento, attività che l’Asp di Agrigento ha messo in atto per contrastare l’emergenza Covid-19. E’ arrivato, dunque, un sospiro di sollievo in casa biancazzurra dopo l’apprensione dello scorso 2 novembre per la positività al coronavirus di un’atleta, posta immediatamente in isolamento fiduciario.

Anche tutto il gruppo squadra, dopo la negatività al primo tampone, è stato messo subito in isolamento precauzionale in attesa di ripetere questa mattina i tamponi che, come già detto, hanno dato esito negativo. Adesso sia le giocatrici che lo staff tecnico potranno uscire dall’isolamento fiduciario, continuando sempre a rispettare le regole che sono state imposte dalla federazione e dal governo. Lo stato di salute del gruppo squadra continuerà ad essere tenuto sotto controllo dalle dottoresse Alice Mirasola e Maria Concetta Rotolo, componenti dello staff medico della Seap Dalli Cardillo Aragona.