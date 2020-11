Suprcoppa, la Fortitudo Agrigento trova Nardò dell'ex Fontana

La Fortitudo Agrigento affronterà Nardò. I biancazzurri, allenati da coach Catalani, nel turno di Supercoppa di Lega dovranno vedersela con il roster pugliese dell’ex Edo Fontana.

I biancazzurri scenderanno in campo venerdì 13 novembre, palla 21:00. La Fortitudo Agrigento in Supercoppa è imbattuta. La squadra di Catalani ha strappato il pass delle Final Eight battendo l’ostica Matera.