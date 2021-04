La Fortitudo in Coppa Italia, Chiarastella: "Metterò in campo tutta l'energia che ho"

Gli avversari hanno messo in fila nove successi di consecutivi, contro una Moncada che di vittorie in fila ne ha messe 13. Sarà una sfida di grandi numeri.

In Coppa Italia, ancora una volta e con tutta la voglia di fare bene. La Fortitudo Agrigento si allena in vista dell’impegno contro la Cividale del Friuli, squadra allenata da coach Pillastrini. I biancazzurri, tutti a disposizione di coach Catalani, stanno preparando al meglio il big match di Coppa Italia. La partita si giocherà giorno 2 aprile alle 21.



Gli avversari hanno messo in fila nove successi di consecutivi, contro una Fortitudo Agrigento che di vittorie in fila ne ha messe 13. Sarà una sfida di grandi numeri.



“Che partita sarà? Mi aspetto una sfida davvero intensa. La Coppa Italia è una competizione bellissima, ed io ho voglia di divertirmi. Mi piacciono queste partite così, sono piene di adrenalina. E’ una vetrina importante per tutti i noi, sarà bello confrontarsi con altri giocatori. Che partita mi aspetto? E’ una gara secca, può accadere di tutto. Noi dobbiamo essere bravi a fare il nostro gioco, a correre ed a mettere intensità sul campo. Stiamo facendo bene e dobbiamo continuare. Da parte mia sono pronto a mettere in campo tutta l’energia che ho”.