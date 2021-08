Coppa Italia, l'Unitas Sciacca espugna il "Nino Vaccara" e s'impone con un perentorio 0-2 sulla Mazarese

La squadra di Giuseppe Geraldi è apparsa tonica sul piano atletico e perfettamente in linea con le esigenze tattiche. Nel corso dei 90 minuti tante altre occasioni da rete

Gara giocata con grande autorevolezza dall'Unitas Sciacca che vince il primo impegno in Coppa Italia di Eccellenza.

Con una condotta di gara assolutamente perfetta espugna così il “Nino Vaccara” e s'impone con il risultato di 2 a 0 sulla Mazarese nel match di andata del primo turno.

Le reti sono state siglate da Giuseppe Santangelo al 21' del primo tempo e da Lucas Salvucci al 3' del secondo tempo.

La squadra di Giuseppe Geraldi è apparsa tonica sul piano atletico e perfettamente in linea con le esigenze tattiche. Nel corso dei 90 minuti tante altre occasioni da rete e, se proprio un appunto si deve fare ai neroverdi, è proprio quello di avere sprecato varie possibilità di rendere più corposo il tabellino.

Ma le premesse per un cammino più che roseo ci sono tutte: l'ambiente è fiducioso per i prossimi impegni, a cominciare dall'attesissimo ritorno al Gurrera di domenica 5 settembre, quando per la partita di ritorno di Coppa Italia i tifosi potranno finalmente tornare sugli spalti.