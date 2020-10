Coppa Italia di Eccellenza, l'Akragas affronterà la Folgore: ecco quando

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sarà la Folgore di Castelvetrano l'avversario dell'Akragas nel doppio turno degli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza. La gara di andata è in programma la prossima settimana, mercoledì 14 ottobre, alle ore 15:30. Il match di ritorno si giocherà allo stadio Esseneto di Agrigento, mercoledì 28 ottobre, alle ore 14:30. Le due squadre si sono già affrontate in campionato, alla prima giornata, allo stadio Esseneto, con il risultato finale di 4-2 per i biancoazzurri di mister Francesco Di Gaetano.