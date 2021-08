Coppa Italia, Akragas-Casteltermini all’Esseneto con Green pass obbligatorio e biglietti da 5 a 10 euro

La gara è in programma domenica 29 agosto alle 16. Le porte dello stadio si apriranno alle 15. All’ingresso ci saranno gli steward che verificheranno la validità del "Certificato verde" attraverso la scansione del QR code (cartaceo o su smartphone). Chi non è in regola non avrà diritto al rimborso