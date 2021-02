Vittoria contro Crema, coach Catalani: "Dedichiamo questo successo ai nostri tifosi"

L’allenatore dei biancazzurri si è detto soddisfatto per la prestazione dei suoi e per i punti conquistati

A due giorni dalla vittoria contro Crema parla coach Michele Catalani. L’allenatore dei biancazzurri si è detto soddisfatto per la prestazione dei suoi e per i punti conquistati. Una vittoria, quella di Agrigentina, maturata con pazienza e tenacia.

“Sono molto felice per i giocatori perché hanno prodotto un grande sforzo fisico e mentale per portare a casa una vittoria contro una squadra eccellente come Crema, imbattuta finora tra le mura amiche e con la migliore difesa del nostro girone. Noi abbiamo giocato una buona gara controllando la partita per oltre 3 quarti; in difesa abbiamo impattato molto bene limitando l’attacco di dei nostri avversari soprattutto nei primi 2 periodi. Avremmo potuto chiuderla nei tempi regolamentari, ma la loro difesa nell’ultimo quarto ci ha spinto a commettere diversi errori che li ha aiutati a rimontare ed a sorpassarci negli ultimi minuti. Poi nel supplementare abbiamo giocato con grande cuore, non ci siamo arresi, loro hanno sbagliato alcuni tiri liberi che ovviamente sono stati importanti, e la vittoria è stata meritata. Dedichiamo questo successo ai nostri tifosi, che speriamo di poter riabbracciare presto al palasport. Ora recuperiamo le energie. Siamo un po’ corti nelle rotazioni, ci mancano un paio di elementi e ci aspettano partite importanti”.