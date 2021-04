Ciclismo, domenica la Coppa Italia entra dentro la Valle dei Templi

Tornano i grandi eventi sportivi anche in provincia di Agrigento. Domenica 25 aprile si terrà infatti in città la Coppa Italia giovanile Valle dei Templi Trofeo Brico Market. Tutto si svolgerà in un percorso ricavato all'interno della Valle dei Templi di Agrigento. La gara è valevole come settima prova del Campionato regionale di coppa Sicilia e vedrà la partecipazione di circa 200 atleti.

La gara si svolgerà nel pieno rispetto delle misure anti Covid e in assenza di pubblico. Vi avranno accesso unicamente gli atleti, i tecnici, i meccanici e il personale di gara, secondo quanto meglio specificato nell’allegato regolamento per la prevenzione del contagio da Covid-19.

La partenza della gara avverrà con un tratto di lancio circa 400 metri su asfalto, lasciandosi alle spalle il Tempio di Giunone, gli atleti si immetteranno nei terreni adiacenti Casa Sanfilippo sede dell’Ente Parco Archeologico per poi iniziare a salire utilizzando un tratto di percorso di passeggiata turistica, ribattezzato dagli appassionati delle ruote grasse, lo steccato, che porta alla collina del maestoso albero di Carrubbo da dove si domina l’intera Valle dei Templi, passando per il Baluardo a Tenaglia, fortificazione difensiva del XV-XVI secolo. Da lì si accede nell’area della scuola di ciclismo di questa ASD, dominata dall’alto dal Tempio di Demetra e, dopo un tratto tecnico di pietraia in salita, si costeggia il Santuario Rupestre per poi accedere all’area forestale dove ad attendere i giovani atleti ci saranno dei passaggi tecnici con radici, salti e pietraie, il tutto su fondo naturale. Il tracciato misura 3,54 Km ed ha un’altimetria di 150 metri.