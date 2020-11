Un baby talento al Modena, Casucci "supera" tutti e si prende la Primavera

Christian Casucci brucia le tappe e vola in Primavera. Il giocatore, a poche settimane dal suo contratto, è stato “promosso”. Infatti, l'agrigentino, inizialmente era stato inserito con i suoi pari età del 2004. Mister Roby Malverti, dopo avere assistito agli allenamenti del ragazzo, ha scelto di portalo con lui, Inserendolo nella "lista" dei 2002, ovvero con dei giocatori più grandi.

L'agrigentino e centrocampista offensivo, infatti, è stato selezionato nella Primavera del Modena. Un balzo in avanti per un talento ancora da forgiare. Casucci è alla sua prima esperienza in un club professionistico, l'inizio promette più che bene.