Un altro agrigentino al Modena calcio, dopo Monachello ecco Casucci

Due agrigentini al Modena calcio. Dopo l’ok di Gaetano Monachello, adesso è la volta di Christian Casucci. Il giovanissimo centrocampista agrigentino firma - per la prima volta - un contratto professionistico. Christian Casucci, figlio della società Trinacria di Porto Empedocle, è già a disposizione della sua nuova squadra.

"Un grazie speciale alla società Asd Trinacria di Porto Empedocle - dice il fratello del ragazzo, Calogero Casucci - con a capo il presidente Giovanni Castelli , il mister Vincenzo Burceri che ha dato la possibilità al calciatore di crescere sia come uomo che come appunto giocatore, e lo staff tutto. Grazie alla Trinacria calcio, volevo esprime un sentimento di gratitudine verso la scuola calcio Athena di Giovanni Sorcein cui Christian ha militato nel suo percorso di crescita prima di passare poi alla Trinacria di Porto Empedocle. Ringrazio anche la persona disponibilissima di Matteo Valentino Colucci, ex calciatore di diverse squadre professioniste tra cui proprio il Modena Calcio, che ha creduto nelle doti del ragazzo segnalandolo alla società emiliana".