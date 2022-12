Campionato "Moto4", il tredicenne Carmelo Belluzzo impegnato di nuovo sui circuiti spagnoli

Lo scorso anno è stato protagonista del campionato Esbk nella categoria "Moto4" con il team spagnolo Etg Racing di Girona in Catalogna. Carmelo Belluzzo, 13 anni, è già un campione e Favara, con il sindaco Antonio Palumbo e l'assessore allo Sport Angelo Airò Farulla, gli ha dedicato, al castello Chiaramonte, una serata in suo onore. Anche per il 2023 il giovane motociclista sarà impegnato nel campionato "Moto4" che si corre per 14 gare sugli stessi circuiti spagnoli del mondiale della MotoGp. Direttamente dalla Spagna sono arrivati Juan Moncanut, patron del team Etg Racing, Albert Torres team manager e Rino Salucci, manager di Carmelo Belluzzo, che è anche osservatore piloti per conto della Vr46 Accademy di Valentino Rossi.

Durante la serata, condotta dal giornalista Giuseppe Moscato, è stato trasmesso un video realizzato da Angelo J. E' stata raccontata la breve, ma intensa, storia di Carmelo Belluzzo. E' stata anche presentata la moto con la quale il giovane favarese correrà nel prossimo campionato di "Moto4": una Beon motorizzata Honda di 30 cavalli, prodotta a Barcellona e costruita appositamente per le caratteristiche di Carmelo che è seguito, nella preparazione fisica, dal suo personal trainer Ignazio Maglio. Emozionati ma felici papà Leandro e mamma Diletta. Il sindaco Palumbo e l'assessore Airò Farulla hanno consegnato a Carmelo Belluzzo una targa ricordo a nome ti tutta la città di Favara.