La Futsal Canicattì attiva sul mercato, ecco Luigi Mosca

La Futsal Canicattì 5 è già attiva sul mercato e comunica l'ingaggio di Luigi Mosca.

Classe ‘93, inizia giovanissimo nella Nissa dove debutta nella Serie B nazionale e disputa due stagioni per poi passare all’Akragas come under per la C1. Ad Agrigento in due stagioni giocherà una finale regionale ed una nazionale e sarà suo il goal della storica promozione in Serie B dei biancazzurri.

L’anno successivo rientra nella nativa Caltanissetta con la fascia di capitano al braccio vincendo tutto quello che c’era da vincere e riconquistando il campionato nazionale: qui resterà per le successive 3 stagioni dove sarà un perno fondamentale per Tarantino prima e Rizza poi.