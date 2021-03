Volley, la Seap Aragona pronta alla sfida con l’Amando Santa Teresa

Sabato prossimo nuova sfida per la Dalli Cardillo Aragona. La squadra torna in campo per la settima giornata, la seconda di ritorno, del campionato nazionale di Serie B1, girone E2, per scontarsi con l’Amando Volley Santa Teresa di Riva. Le due formazioni si sono già affrontate (con la vittoria delle agrigentine) mercoledì scorso a Letojanni.

La Seap Dalli Cardillo Aragona, tornata in vetta al campionato con gli stessi punti (12) dell’Akademia Sant’Anna Messina, ha subito ripreso gli allenamenti e analizzato le difficoltà della prima sfida con l’obiettivo di limitare al massimo gli errori per provare a bissare il successo. Il derby siciliano si disputerà al palasport Pippo Nicosia di Agrigento, con inizio alle ore 18, e come di consueto sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Pallavolo Aragona all’indirizzo “Pallavolo Aragona Asdsporting Club Maccalube”, a partire dalle ore 17:50. Vi sarà anche un ampio pre-partita con le immagini del riscaldamento e le interviste ad alcuni dei protagonisti. Gli arbitri della gara Seap Dalli Cardillo Aragona vs Amando Volley Santa Teresa di Riva saranno Antonino Di Lorenzo (1° arbitro) e Giovanni La Mantia (2° arbitro) entrambi di Palermo.