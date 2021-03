Riparte il campionato d'Eccellenza, Giordano: "Puntiamo al salto di categoria"

Riparte il campionato di Eccellenza, la presidente dell'Akragas Sonia Giordano rilancia: pronti al salto di categoria.

"Siamo in attesa di conoscere gli altri termini della ripartenza e in particolare i ristori rivolti alle società per fare i tamponi settimanali e il protocollo sanitario da seguire per la ripresa degli allenamenti e delle partite, sia in casa che in trasferta - aggiunge -. Io e il mio staff dirigenziale siamo quotidianamente a lavoro per farci trovare pronti alla ripresa e soddisfare qualsiasi richiesta che sarà contenuta nel protocollo sanitario per garantire la massima sicurezza a tutti quelli che entreranno allo stadio Esseneto di Agrigento, sia per gli allenamenti che per le singole gare di campionato".

Giordano non nasconde che "molti dei tesserati sono stati, giustamente, contattati da altre società di categoria superiore", ma gli stessi "con grande professionalità e grande rispetto per l’Akragas, hanno atteso l’evolversi della situazione per continuare con noi il progetto sportivo di rilancio del calcio agrigentino".