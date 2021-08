Campionati regionali di atletica, Giusi Parolino sul podio con 3 medaglie d'oro

Ben tre medaglie d’oro per l’atleta Giusi Parolino alla 45esima edizione dei campionati regionali individuali su pista over 35 allo stadio “Tino Pregadio” di Enna.

In particolare si è aggiudicata la vittoria nel lancio del disco, nel lancio del giavellotto con la misura di 30,34 metri e nel lancio del peso con.9,07 metri.

La manifestazione si è svolta sabato 28 e domenica 29 agosto. Una competizione dove il vento ha giocato un ruolo determinante, penalizzando tutti gli atleti in gara soprattutto nella seconda giornata.

“Per me - ha detto Giusi Parolino - tornare in pedana dopo quasi due mesi non è stato facile poiché la borsite ad entrambi i tenditi di Achille della quale ho sofferto, dopo le gare di Tivoli, mi ha costretta a non poter fare rincorse per tante settimane. Ma sono contenta della misura e soprattutto di essere tornata divertirmi. Ad oggi non è certa la mia partecipazione ai campionati italiani individuali estivi che si svolgeranno a Rieti dal 9 al 12 settembre, in quanto per motivi personali e soprattutto per la borsite ho perso 2 mesi preziosi che avrei dovuto impiegare per la preparazione.

Dedico queste 3 medaglie d'oro alla persona più importante della mia vita".