In Albania

Campionati internazionali di taekwondo, argento per Matteo Cammarata

Il giovane atleta è stato ricevuto dal sindaco Filippo Mannino che s'è complimentato per l'importante traguardo raggiunto. "Sono contento per Matteo, ma sono soddisfatto e felice che su quest'isola si possano praticare sport vari. Anche questo, inevitabilmente, serve per far uscire dalla marginalità"