Campionati europei di karate 2021, in Finlandia anche Emma Colletti

Dopo quasi una settimana di ritiro al centro olimpico di Roma, l’atleta Emma Colletti di Calamonaci, titolare nella categoria 54 kg, cadetta e tesserata per la Ippon Karate Lentini, è partita per la Finlandia per l'avventura con la nazionale italiana giovanile fijlkam.

Tampere, in Finlandia, è la sede dei campionati europei di karate 2021 per le classi "cadetti", "junior" e "U21", in scena da domani fino a domenica. Soddisfatto il suo tecnico, Marco Lentini, che segue Emma fin da piccola e che intravede per lei una brillante carriera.