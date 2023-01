Unitas Sciacca, vittoria casalinga contro il Gela: al Gurrera decide la rete di Cinquemani

Al Gurrera di Sciacca i padroni di casa battono il Gela, al termine di novanta minuti ben giocati dalla formazione neroverde: decide un colpo di testa di Cinquemani, realizzato al 36' del primo tempo. Una buona partita quella giocata dai neroverdi, che hanno pure creato altre occasioni per arrotondare il risultato. Gli ospiti, dopo il vantaggio saccense, hanno tentato di reagire ma non hanno mai creato pericoli alla porta di Zummo. Uno a zero che sta, dunque, stretto ma tre punti importanti per i neroverdi per cominciare bene la seconda parte del torneo.

Totò Brucculeri sceglie i seguenti undici per cominciare la gara: Zummo, Loddo, King, Rubino, Ciancimino, Cinquemani, Nicosia, Licata, Mistretta, Messina, Mangiaracina.

Il primo tempo è piuttosto equilibrato, la manovra dello Sciacca è fluida ma il Gela è messo bene in campo e occupa efficacemente gli spazi. Poco prima della fine del primo tempo, però, i padroni di casa riescono a sbloccare la gara: è Cinquemani, al 36’, a portare in vantaggio l’Unitas.

Nel secondo tempo gli ospiti provano a ricompattarsi, ma il loro fraseggio difetta di rapidità e qualità. La squadra di Brucculeri riesce a controllare il match, potendo anche segnare il gol del raddoppio: l'imprecisione stoppa, però, l'attacco neroverde.

L'Unitas sale a quota 27 punti in classifica: nel prossimo turno trasferta contro il Casteldaccia.