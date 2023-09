Unitas Sciacca, vittoria 2-1 in rimonta al Gurrera contro la Pro Favara negli ottavi di Coppa

Lo Sciacca vince anche in Coppa Italia. I neroverdi hanno superato al Gurrera per 2-1 la Pro Favara nel match di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia.

Ospiti in vantaggio al 22' con Retucci dopo una bella combinazione con Lucarelli, pari neroverde al 71' con un preciso diagonale di Iraci. Alla fine, a tempo praticamente scaduto, rete del successo al 93' di Concialdi con una conclusione dal limite dell'area.

Partita equilibrata fino al 55', quando gli ospiti sono rimasti in dieci uomini per l'espulsione di Caternicchia.

Da quel momento in poi è stato lo Sciacca a comandare il gioco, rimontando il risultato e bissando la buona prova di domenica scorsa in campionato.