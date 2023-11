Unitas Sciacca, un punto contro l’Aspra: 1-1 il finale, tante occasioni sprecate dai neroverdi

Solo un punto per l'Unitas Sciacca al termine di una partita che è stata un continuo assedio dei neroverdi verso la porta avversaria.

Sciacca e Aspra hanno chiuso sul risultato di 1-1 il match e c'è grande rammarico per la squadra di Boncore per le tantissime occasioni create durante l'arco del match.

Ospiti avanti dopo 14 minuti con una prodezza di Piscopo nell'unico tiro in porta dell'Aspra.

Pari saccense al 17' con un calcio di rigore trasformato da Concialdi dopo un netto fallo su Seckan.

Da lì in poi gli uomini di Boncore hanno spinto con forza alla ricerca della rete del vantaggio ma la difesa dell'Aspra e le prodezze del portiere palermitano hanno negato il raddoppio.