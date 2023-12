Unitas Sciacca, tre nuovi arrivi in rosa: dirigenza attiva sul mercato

Come da impegni assunti con la città e con i tifosi, l'Unitas Sciacca in apertura della finestra invernale del calciomercato dilettanti, ha definito l'arrivo di nuovi calciatori per rinnovare la rosa e mettere a disposizione del tecnico Davide Boncore un gruppo più forte ed equilibrato.

Indosseranno la maglia neroverde il portiere Matteo Di Maggio, classe '94, proveniente dal Trapani; il centrocampista Bello Saddik, ghanese classe '96, dal Santa Croce Camerina; l'attaccante Alieu Baldè, classe '99, gambiano proveniente dal Paternò.

Le operazioni di mercato proseguiranno nei prossimi giorni.

Il rinnovamento della squadra passa attraverso precise scelte per ridare slancio ai progetti della società che, in modo compatto e con l'apporto dei tifosi e della città, vuole tenere viva la passione neroverde.