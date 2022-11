Unitas Sciacca, Totò Brucculeri felice per il poker di reti alla Mazarese: "Vittoria importante per noi"

"Sono molto contento per la vittoria, successo meritato per noi: i ragazzi hanno fatto una grande partita contro un avversario quotato". Totò Brucculeri, allenatore dello Sciacca, ha commentato la prestazione offerta dai suoi al Gurrera contro la Mazarese. Prima vittoria contro una squadra di fascia alta per l'Unitas, che ieri ha davvero sfoderato una grande prestazione.

"Il gruppo lavora con grandi sacrifici, per tutta la settimana. Peraltro abbiamo diversi giovani ragazzi in rosa - ha dichiarato l'allenatore - si stanno mettendo totalmente a disposizione. Mercato di dicembre? Noi abbiamo bisogno di un progetto sportivo, Sciacca merita altre categorie: è una piazza importante con grandi tifosi. La squadra non può vincere tutte le partite, occorre avere equilibrio anche nei giudizi. Dobbiamo crescere tutti, intraprendere un percorso comune, insieme. Io non ho mai trascurato i problemi, li ho sempre affrontati. Dobbiamo cercare di avere nuovi ingressi in rosa, probabilmente c'è la panchina un po' corta. Ma la società è al corrente di tutto. Sono qui però per parlare della partita, il mercato ancora si deve aprire e già parliamo di entrate e di uscite. Io devo rispondere solamente per la prestazione odierna dei ragazzi. Per quello che oggi la squadra ha espresso non posso rilevare nulla. Io devo cercare di lavorare sulla mentalità dei ragazzi: loro devono fare quello che possono fare. Quando un calciatore va oltre le proprie possibilità va incontro ad un errore. Io in panchina sono molto focoso, è vero: voglio che i giocatori stiano sempre sul pezzo, vanno stimolati. Quando vedo che i miei ragazzi gettano il cuore oltre l'ostacolo sono contento - ha concluso il tecnico - significa che i ragazzi sono profondamente attaccati a questi colori".