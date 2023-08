Unitas Sciacca, squadra al lavoro dopo la pausa di ferragosto

Dopo la pausa di ferragosto, l'Unitas Sciacca è tornata in campo per la ripresa degli allenamenti. La preparazione prosegue a ritmi serrati, il gruppo neroverde lavora in vista dell'imminente avvio della nuova stagione.

La prima partita di coppa Italia verrà disputata il prossimo 27 agosto, alle ore 16:00, a Castelvetrano contro la Folgore. Il ritorno è previsto per il 3 settembre alle ore 15:30 al Gurrera.