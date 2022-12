Unitas Sciacca, si allena già col gruppo il giovane attaccante classe 2003 Lorenzo Spina

Prosegue il mercato invernale per l'Unitas Sciacca: i dirigenti neroverdi stanno proseguendo l'attività di rafforzamento dell'organico per puntare a risultati migliori. E' già da qualche giorno in gruppo, come comunicato dalla stessa società, il giovane attaccante classe 2003 Lorenzo Spina. Il calciatore ha un passato nelle giovanili del Trapani ed è reduce, nelle ultime due stagioni, da brevi esperienze con la Nissa e con il Resuttana San Lorenzo.