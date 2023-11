Unitas Sciacca, sconfitta casalinga: il Casteldaccia espugna il Gurrera

Il Casteldaccia espugna il Gurrera vincendo 2-1. Nella prima parte di gara neroverdi troppo rinunciatari.

Ospiti in vantaggio al 37' con un rigore trasformato da Megna. Nel secondo tempo Sciacca più determinato con diverse occasioni da rete, ma il Casteldaccia è sempre attento e il portiere risponde alla grande alle conclusioni di Seckan e Balistreri.

Rimasti in dieci per l'espulsione di Cardinale, gli ospiti hanno raddoppiato con Bah al 79' dopo un errore della difesa saccense. Nel primo minuto di recupero l'1-2 di Concialdi su rigore, assegnato per atterramento di Iraci.

Lo Sciacca con Licciardello ha sfiorato il pari nelle battute finali.