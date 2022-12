Unitas Sciacca, ritorna ad indossare la maglia neroverde Nunzio Nicosia

Mercato invernale senza sosta per l'Unitas Sciacca, con l'obiettivo di consegnare a Totò Brucculeri un organico ancora più ampio e forte in grado di puntare con autorevolezza alle prime posizioni. E' tornato a far parte della famiglia neroverde Nunzio Nicosia, centrocampista di 22 anni che nella scorsa stagione si era messo in luce con la squadra segnando 3 reti, per poi trasferirsi ad Enna. Nunzio ha voluto fortemente fare ritorno a Sciacca e la società lo ha accolto certa che saprà confermarsi calciatore grintoso e coraggioso.