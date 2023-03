Unitas Sciacca, sconfitta casalinga contro il Resuttana San Lorenzo: al Gurrera i palermitani vincono 1-0

L'Unitas Sciacca esce sconfitta al termine dei novanta minuti giocati contro il Resuttana San Lorenzo: al Gurrera passano i nerorosa, grazie ad una rete siglata al 41' da Maniscalchi. La formazione di Brucculeri non è riuscita a giocare come al solito: la manovra offensiva, soprattutto nel primo tempo, è apparsa piuttosto inefficace. Una prova opaca dei neroverdi, che inaspettatamente non riescono a dare continuità al successo ottenuto la scorsa settimana sul campo della Parmonval. Nel primo tempo i padroni di casa non sono riusciti a creare particolari pericoli alla difesa palermitana: la squadra di Vincenzo Giannusa è apparsa piuttosto compatta ed ordinata. Al 41' i nerorosa si sono portati in vantaggio: la rete è stata firmata dall'esterno di attacco, Ferdinando Maniscalchi. Il primo tempo è terminato, dunque, sul risultato parziale di 0-1.

Nella ripresa i ragazzi di Brucculeri hanno cercato di svegliarsi dall'impasse iniziale, cercando una reazione proficua. La manovra offensiva è rimasta, però, ancora improduttiva, l'attacco neroverde non si è dimostrato incisivo come al solito. I palermitani hanno coperto bene gli spazi, cercando di non prestare il fianco alle ripartenze dei padroni di casa.

I timidi tentativi dello Sciacca di agguantare il pari sono apparsi vani e insufficienti e i palermitani hanno portato a casa tre punti preziosissimi. L'Unitas Sciacca resta ferma a quota 38 punti in classifica, mentre i palermitani salgono a 20.