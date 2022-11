Unitas Sciacca, pareggio a reti bianche in trasferta: col Resuttana San Lorenzo è 0-0

Termina 0-0 l'incontro della nona giornata di campionato tra Resuttana San Lorenzo e Unitas Sciacca. La squadra di Tòtò Brucculeri porta a casa un buon punto dal Pasqualino di Carini, raggiungendo quota 16 in classifica. L'undici titolare dello Sciacca è inizialmente composto da: Pizzolato, Daniello, Loddo, King, Ciancimino, Cinquemani, Coco, Licata, Biondo, Taormina, Mangiaracina. I palermitani rispondono con il classico 4-3-3: Compagno in porta; Giovenco, Punzi, Rizzo e Corsino in difesa; Costantino, Pucci e Zappulla a centrocampo; Alfano, G. Clemente e Spina a comporre il tridente offensivo.

Il match è sostanzialmente equilibrato, con entrambe le formazioni che evitano di scoprirsi. Forte vento al Pasqualino di Carini, con raffiche abbastanza decise. Licata prova a guidare i suoi in mezzo al campo, cercando di costruire azioni pericolose per i neroverdi. La prima frazione di gioco è caratterizzata da una fase di studio abbastanza intensa, che determina grandissimo equilibrio in campo. Nel secondo tempo i padroni di casa aumentano l'intensità e il ritmo, diventando piuttosto pericolosi. Anche lo Sciacca è più veloce nella costruzione della manovra, creando pericoli alla retroguardia avversaria. Al 61' traversa clamorosa per il Resuttana San Lorenzo, con una conclusione molto bella sferrata da Giampiero Clemente: il capitano dei nerorosa calcia benissimo verso la porta di Pizzolato, il legno gli dice di no. A dodici minuti dalla fine doppia ammonizione per Girolamo Ciancimino, che contrasta irregolarmente Corsino, beccandosi il secondo cartellino: Sciacca che resta in dieci uomini. Giannusa manda in campo Marco Clemente al posto di Costantino, passando al 4-2-3-1. Nel finale, bella occasione per Mangiaracina che sfiora il colpaccio. Termina, dunque, 0-0 il match a Carini. Nel prossimo turno lo Sciacca giocherà in casa e affronterà la Pro Favara, oggi vittoriosa contro la Parmonval.