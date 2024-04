Unitas Sciacca, quinta vittoria consecutiva: Casteldaccia battuto 2-1

Quinta vittoria consecutiva e quarta posizione in classifica.

La pausa di Pasqua non frena il ritmo vincente della squadra di Galfano.

A Casteldaccia altra brillante prova e risultato finale di 2 a 1 con le reti di Concialdi allo scadere del primo tempo e di Cassaro a cinque minuti dalla fine.

Squadra concentrata e determinata contro un avversario che è in piena lotta per la salvezza e che naturalmente non voleva concedere nulla.

Il Casteldaccia si è portato subito in vantaggio al 3' con Monti, ma i neroverdi non si sono disuniti, giocando sempre con l'autorevolezza giusta per riportare il match dalla propria parte. Al 35' hanno però rischiato di subire il raddoppio quando l'arbitro ha assegnato un calcio di rigore alla formazione palermitana. Il portiere Grotta è stato bravo a respingere il penalty ed a tenere vivo il match. Il pari al 45' di Concialdi su rigore concesso ai saccensi, è stato il meritato riconoscimento per il gioco espresso.



Nella ripresa, dopo pochi minuti il Casteldaccia è rimasto in 10 per una espulsione ed i neroverdi si sono tuffati in avanti alla ricerca della vittoria.

A realizzare la rete che vale tre punti con un colpo di testa è stato l'esperto difensore Cassaro al 39' del secondo tempo, proiettatosi in avanti in uno degli ultimi assalti alla porta della squadra locale.