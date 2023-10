Unitas Sciacca, prezioso successo per 3-1 contro il Castelbuono: i neroverdi rimontano dallo svantaggio iniziale

Vittoria importante contro il Castelbuono oggi per l'Unitas Sciacca in uno stadio silenzioso per l'obbligo delle porte chiuse imposto dalle autorità.

Neroverdi costretti a rimontare il vantaggio ospite siglato al 36' da Belecco. Reazione dirompente degli uomini di Boncore che al 45' pareggiano su rigore con Concialdi dopo l'atterramento di Licciardello e si portano avanti con Seckan di testa in pieno recupero al 48'. Il 3-1 arriva con una bella rete di Iraci all'inizio della ripresa.