Unitas Sciacca, preziosa vittoria a Marineo: decisive le reti di Coco e Mistretta

Con una prova di grande carattere l'Unitas Sciacca torna al successo in trasferta, nella diciannovesima giornata del Campionato di Eccellenza. I neroverdi di Totò Brucculeri hanno espugnato il difficile campo del Marineo, 2-1 il finale, riconquistando la quinta posizione in classifica.

I palermitani erano reduci da cinque risultati utili consecutivi e sul proprio campo hanno dimostrato, nel corso di questa stagione, di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Primo tempo equilibrato, con poche occasioni da una parte e dall'altra. Alla mezz'ora, però, da una bella azione corale arriva il vantaggio ospite: la rete porta la firma di Coco, su assist preciso di Mistretta.

Nella ripresa i padroni di casa hanno costruito meglio la manovra offensiva, mettendo in difficoltà la difesa neroverde. La spinta del Marineo si è concretizzata con il pareggio, arrivato al 55': un colpo di testa di Maggio, sugli sviluppi di un calcio di punizione, regala il momentaneo pari ai padroni di casa. Lo Sciacca, però, non si è tirato indietro ed ha continuato a cercare la rete della vittoria. Il gol del sorpasso viene realizzato dal solito Mistretta, a segno ormai da tre partite consecutive. Nel finale il Marineo resta in dieci a seguito dell'espulsione di Leone ed i saccensi chiudono bene le linee di passaggio, portando a casa tre punti molto importanti che danno una spinta in più in vista del match di domenica prossima al Gurrera contro l'Enna, nuova capolista del girone di Eccellenza.