Unitas Sciacca, presentazione del presidente Bentivegna: “Vogliamo crescere ancora”

Conferenza stampa di presentazione ieri per il neo presidente dell'Unitas Sciacca, Pasquale Bentivegna. Era presente anche il presidente uscente Gioacchino Settecasi, che rimane comunque dirigente del sodalizio con la carica di presidente onorario.

Bentivegna ha tracciato le linee generali del programma sportivo, che come detto in altre occasioni è in continuità con gli ultimi anni. E ha inoltre sottolineato come negli obiettivi dell'ampio gruppo dirigenziale ci sia sempre quello di crescere ancora e migliorare i risultati degli ultimi anni nel Campionato di Eccellenza.

“Vogliamo continuare ad essere una società unita e sana economicamente – ha detto Bentivegna – e continuare a puntare sui giovani che nei loro tornei ottengono importanti risultati. Al momento non possiamo definire il ruolo che occuperemo nel prossimo campionato di Eccellenza, ogni obiettivo è legato all'investimento che noi dirigenti faremo, a sponsor e abbonamenti. Sul piano organizzativo siamo pronti a restare nelle zone alte della classifica, ma sempre senza fare quei salti nel buio che in alcune città hanno condotto alla scomparsa del calcio ed alla rinuncia a partecipare ai successivi campionati. L'Unitas Sciacca non vuole essere una meteora – ha aggiunto Bentivegna – ma una realtà che deve rimanere solida negli anni e rappresentare il calcio neroverde con orgoglio come ha fatto fino ad oggi, senza con questo cancellare il sogno di un ritorno in serie D, opportunità che ovviamente coglieremmo al volo se si dovessero creare le condizioni tecniche ed economiche”.

Il neo presidente ha concluso affermando che in questi giorni, attraverso vari contatti, si sta lavorando per individuare l'allenatore che guiderà la squadra nel prossimo campionato di Eccellenza: “Come lo scorso anno – ha detto Bentivegna – non occorre che siamo noi a cercare, tanti allenatori si stanno proponendo alla nostra attenzione, ciò significa che l'Unitas viene vista come realtà seria e affidabile. Stiamo facendo delle valutazioni, dobbiamo partire proprio dal tecnico per costruire una buona squadra per il prossimo campionato, un allenatore che come noi abbia entusiasmo, voglia di crescere e migliorarsi”.