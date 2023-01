Unitas Sciacca, pokerissimo al Gurrera contro il Cus Palermo: Mistretta migliore in campo con quattro reti realizzate

Riscatto immediato al Gurrera e spettacolare vittoria della squadra di Brucculeri contro il Cus Palermo: la gara termina con un netto 5-1 in favore dei neroverdi. Mattatore del match Domenico Mistretta, autore di quattro reti. Di Di Coco, infine, il quinto gol saccense. Ciancimino e compagni sono apparsi piuttosto concentrati, dominando il match per tutti i novanta minuti. Dopo avere sbloccato il risultato su rigore al 29' con Mistretta, per i padroni di casa è stato tutto facile e solo in una occasione gli ospiti si sono affacciati in avanti, conquistando il rigore del momentaneo 2 a 1. A trasformare dagli undici metri per il Cus Palermo è stato il centrocampista Mustacciolo.

Dopo la rete, però, i padroni di casa hanno ristabilito le gerarchie in campo, segnando ancora con Mistretta: squadre al riposo sul parziale di 3-1. Nella ripresa la formazione di Brucculeri ha consolidato il vantaggio, per poi segnare ancora con Mistretta e Di Coco. Tre punti importanti per l'Unitas, che sale a quota 30 punti in classifica.