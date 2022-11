Unitas Sciacca, poker di reti alla Mazarese: al Gurrera splendida prestazione dei neroverdi che vincono 4-0

Esaltante vittoria per la squadra neroverde davanti ai propri tifosi. Con una brillante prestazione i ragazzi di Totò Brucculeri hanno superato la Mazarese nella dodicesima giornata del Campionato di Eccellenza.

Totò Brucculeri schiera in campo i seguenti undici: Pizzolato, Coco, Loddo, King, Cinquemani, Ciancimino, Biondo, Licata, Santangelo, Bellanca, Mangiaracina. Nino Arena risponde con Furnari, Benivegna, Jammeh, Sekkoum, Giardina, Galfano, Lupo, Corso, Russo, Mistretta e Testa.

Il match si mette subito bene per i neroverdi, che sbloccano la gara con la rete di Coco dopo appena tre minuti di gioco: il calciatore si coordina benissimo al volo su assist di Bellanca. I giallorossi provano subito a reagire, cercando di evitare il contraccolpo psicologico della rete immediata. Al 14’ palo colpito di testa da Ciancimino. Il palleggio della Mazarese ha qualità ma il centrocampo dell’Unitas chiude le linee di passaggio ed evita rischi per la difesa. Si va al riposo sul parziale di 1-0 in favore dei padroni di casa.

Al 54’ l’Unitas trova il raddoppio, grazie alla rete di Mangiaracina, ancora su assist di Bellanca. Dopo il doppio vantaggio gli ospiti perdono la bussola, scollandosi totalmente. Al 65’ arriva il tris con Bellanca e a cinque minuti dalla fine è Galluzzo a realizzare su calcio di rigore.

Poker servito e tre punti in classifica molto importanti per la squadra di Brucculeri: sono adesso 22 i punti in classifica.