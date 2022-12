Unitas Sciacca, Pasquale Galluzzo lascia il club: lo storico bomber in prestito alla Folgore Castelvetrano

In apertura della sessione invernale del mercato Dilettanti, l'Unitas Sciacca annuncia con rammarico che si dividono le strade del club e quelle del calciatore Pasquale Galluzzo.

Avendo appreso che, come per tutti gli altri componenti della rosa, non era possibile garantirgli la certezza di un posto fisso nella squadra titolare, lo storico attaccante ha preferito accasarsi in una squadra dove può avere la possibilità di giocare con maggiore continuità ed esprimere il suo indiscusso talento. Galluzzo proseguirà la stagione nella Folgore di Castelvetrano, nel campionato di Promozione, dove si trasferisce con la formula del prestito.

Una separazione serena, dunque, nel clima di collaborazione e di reciproca stima che la società neroverde ha sempre instaurato con i propri tesserati.

Pasquale Galluzzo ha certamente fornito un grande apporto all'Unitas Sciacca in questa prima parte di stagione, ma soprattutto negli anni delle due promozioni consecutive dalla Prima Categoria alla Promozione e dalla Promozione all'Eccellenza. Per lui parlano, infatti, le statistiche: 66 gol negli ultimi tre campionati con la maglia dell'Unitas.