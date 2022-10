Unitas Sciacca, domenica al Gurrera la sfida contro la Parmonval: serve una vittoria per ripartire

Domenica, alle ore 14.30, lo Sciacca torna in campo in campionato per affrontare i palermitani della Parmonval. La squadra di Totò Brucculeri ha bisogno di tre punti per riprendere il percorso. I neroverdi, infatti, arrivano da tre sconfitte consecutive rimediate contro Enna, Akragas e Misilmeri.

Domenica il calendario può offrire una chance importante per ottenere bottino pieno: la Parmonval, infatti, è in crisi nera. Cinque sconfitte nelle ultime cinque partite, il cambio di tecnico sulla panchina della formazione di Mondello non ha sortito l’effetto sperato.

L’Unitas Sciacca dovrà, dunque, approfittare del momento di difficoltà degli avversari, per cercare una vittoria che ridarebbe slancio anche alla classifica.

Sono in vendita i tagliandi per assistere alla partita di domenica, come comunicato dalla società.

Tribuna coperta 10€, Gradinata 5€, Gradinata 13-17 anni 3,50 €.

È possibile acquistare i biglietti anche online, collegandosi al sito: www.ticketsms.it/event/kymTdFQX

Biglietti disponibili anche presso lo store ufficiale, presso lo stadio comunale Gurrera, dal mercoledì al venerdì, dalle 17.00 alle 19.30 e sabato dalle 10.00 alle 13.00. Sarà possibile comprare i tagliandi anche il giorno del match, domenica dalle 10.00 alle 13.00 e sino al fischio di inizio.