Unitas Sciacca, la squadra di Brucculeri torna alla vittoria: 5-0 alla Parmonval in casa

Nettissima vittoria dei ragazzi di Brucculeri allo stadio Gurrera di Sciacca. Il match dell'ottava giornata di campionato contro la Parmonval si è concluso con il risultato di 5 a 0, dopo 90 minuti di assoluto dominio. I neroverdi tornano, quindi, alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive. Il periodo nero della formazione di Mondello, invece, prosegue: l'esordio in panchina per il nuovo allenatore, Corrado Mutolo, è da dimenticare. Due giorni fa, peraltro, aveva rassegnato le dimissioni anche il dg, Giovanni Castronovo.

Il match si sblocca dopo un quarto d'ora di gioco: è Cinquemani ad aprire le marcature. Dopo venti minuti arriva il raddoppio, a firma di Licata. I padroni di casa gestiscono il doppio vantaggio e vanno negli spogliatoi padroni del match. Nella ripresa segna il 3 a 0 Mangiaracina al 56', poi Giglio al 75' cala il poker per i ragazzi di Brucculeri. A quattro minuti dalla fine c'è spazio anche per la rete del 5-0, siglata dallo storico bomber neroverde Galluzzo. Per Sciacca una vittoria netta che alza il morale della squadra dopo un periodo fortemente negativo.

Sono 15, adesso, i punti in classifica per l'Unitas. Allo stadio, oggi, bella iniziativa della società: erano presenti sugli spalti i ragazzi delle quinte classi di una scuola superiore di Sciacca. L'iniziativa ha visto come prima protagonista l'istituto Don Michele Arena. La società, con un post sul profilo Facebook, ha ringraziato il dirigente scolastico, Daniela Rizzuto, per la proficua collaborazione.